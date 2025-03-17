لليوم الـ50.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 12:35 مساءً - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، في ظل تهجير قسري وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل وطرد سكانها بالقوة، مع استمرار الحصار والاقتحامات وسط تعزيزات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال صعدت الليلة الماضية من انتهاكاتها بحق سكان مخيم طولكرم، إذ أبلغت العائلات المتبقية في حارة قاقون بضرورة مغادرة المخيم، واعتدت على الفلسطينيين، في حارة أبو الفول في أثناء محاولتهم دخول منازلهم لجمع بعض المستلزمات الضرورية، فيما أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والرصاص الحي صوب النساء والأطفال، الذين حاولوا العودة إلى المخيم، في تصعيد خطير يفاقم معاناة السكان الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم، بسبب العدوان المستمر.

وذكرت مصادر محلية، أن 200 عائلة نزحت من منازلها من عدد من حارات مخيم طولكرم خاصة تلك الواقعة على أطرافه، خلال اليومين الأخيرين، جراء تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته للسكان بترك بيوتهم وعدم العودة إليها.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر التي حاولت دخول المخيم، واعتدت على مسعف متطوع بالضرب ما أعاق عملها في تقديم المساندة للسكان المتواجدين داخله خاصة المرضى وكبار السن.

وواصلت قوات الاحتلال مداهمة المنازل والمحال التجارية داخل المخيم، وتفتيشها وتخريب وسرقة مقتنياتها، وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، مرورًا بشوارعها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل الفلسطينيين، خاصة في شارع نابلس، إذ تستولى على عدد من المباني السكنية وتحولها لثكنات عسكرية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال بمدينة طولكرم ومخيميها، الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 ألف شخص من مخيم طولكرم، و12 ألف آخرين من مخيم نور شمس.