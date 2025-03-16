وزارة الدفاع السورية تعمل على إعادة جميع الضباط المنشقين في عهد النظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - أعلن رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع السورية العميد محمد منصور عن العمل على إعادة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش مشيرا إلى أن الجميع سيجري التعامل معهم وفق خبرته وكفاءته.

وقال العميد منصور: "الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشنا المستقبلي".

وأضاف: "هؤلاء الضباط يشكلون ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم".

وأردف: "نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته".

وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءا أصيلا من المؤسسة العسكرية وأنه من الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها.