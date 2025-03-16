مقتل شخصين بضربتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - قتل شخصان بضربتين إسرائيليتين في جنوب لبنان اليوم الأحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين في "حزب الله"، رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وذكر مراسلنا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ميس الجيل جنوب لبنان وأسفرت عن وقوع قتيل.

كما شنت طائرة مسيرة اسرائيلية غارة فجر اليوم الأحد استهدفت سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

من جهته أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قتل عنصرين من حزب الله "كانا يهمان بأعمال استطلاع وتوجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل"، مشيرا الى أن أنشطتهما تشكل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية.

ومُددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان. وسط خروقات اسرائيلية مستمرة وبشكل شبه يومي.