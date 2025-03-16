الرئيس الصومالي يقيل مستشاره الخاص لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - أعفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مستشاره لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية، محمد حسن إبراهيم (قوني)، من منصبه .

وأكد شيخ محمود - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية -اليوم الأحد،أن تعيين المسؤولين في المناصب العليا يتطلب منهم العمل بجد من أجل تحقيق تقدم واستقرار البلاد، والإلتزام بالواجبات الموكلة إليهم بأمانة وشفافية، بما يعزز من وحدة البلاد ونموها .

وقدم رئيس الجمهورية الصومالي، شكره لـ محمد حسن إبراهيم (قوني) ، على جهوده خلال فترة عمله مع الدولة ، متمنيًا له مستقبلاً مشرقًا في مسيرته المقبلة.