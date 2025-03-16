أمير قطر يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي تعزيز العلاقات بين الدوحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد مع دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وجاء في بيان الديوان الأميري القطري: "استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في مكتبه بقصر لوسيل صباح اليوم دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق".

وأضاف البيان: "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مانتوروف واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية في المجالات "التجارية والاقتصادية والفنية".

وجدد تأكيد ثبات موقف الدوحة "الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".