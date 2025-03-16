بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 27.67 نقطة، بنسبة 0.35 بالمئة، ليبلغ مستوى 7880.30 نقطة، حيث تم تداول 304.5 مليون سهم عبر 17518 صفقة نقدية بقيمة 77 مليون دينار كويتي (نحو 237.16 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54.86 نقطة بنسبة 0.76 بالمئة، ليبلغ مستوى 7253.86 نقطة، من خلال تداول 189.7 مليون سهم عبر 10194 صفقة نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار (نحو 93.6 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 49.89 نقطة بنسبة 0.59 بالمئة، ليبلغ مستوى 8425.98 نقطة، من خلال تداول 114.8 مليون سهم عبر 7324 صفقة بقيمة 46.6 مليون دينار (نحو 143.5 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 78.57 نقطة بنسبة 1.13 بالمئة، ليبلغ مستوى 7061.66 نقطة، من خلال تداول 176.9 مليون سهم عبر 9231 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار (نحو 87.7 مليون دولار).
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