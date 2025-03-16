نقل جثامين 17 شهيدا بينهم 8 مجهولو الهوية في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - أعلنت الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الأحد، نقل جثامين 17 شهيدًا بينهم 8 مجهولو الهوية ممن تم دفنهم داخل مجمع الشفاء الطبي، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكر الدفاع المدني، في بيان صادر عنه، أن طواقمه انتشلت جثامين 7 شهداء من تحت أنقاض منزل، غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48.572، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112.032، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 29 شهيدًا (15 شهيدًا انتشلت جثامينهم، و14 شهيدًا جديدًا)، و51 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.