الجيش اللبناني: الصليب الأحمر سلمنا جنديا اختطفه الاحتلال الأحد الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 01:32 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تسلم جندي اختطفه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر الصليب الأحمر الدولي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": " تسلم الجيش عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة».

والاثنين الماضي، قال الجيش اللبناني إن قوات إسرائيلية أصابت عسكريًا بالرصاص عند الحدود الجنوبية، يوم الأحد، ثم نقلته إلى داخل إسرائيل.

وأوضح في بيان أنه فقد الاتصال بأحد العسكريين أمس، مضيفًا: "ونتيجة المتابعة والتحقق، تبيّن أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وخلف القصف الإسرائيلي على لبنان أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابًا جزئيًا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.