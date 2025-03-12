ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةصعدت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بآمال التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بعد موافقة كييف على مقترح أمريكي بهدنة لمدة 30 يوما مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة .. وخسر المؤشر القياسي 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية.

وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية الذي ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة.

وزاد سهم زيلاند فارما 34 بالمئة بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار، وارتفع سهم روش أربعة بالمئة.

وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 بالمئة، وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال بشأن مبيعات الربع الأول.

وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 بالمئة بعدما قالت شركة السيارات الفارهة، إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة، فضلا عن التوتر التجاري واشتداد المنافسة في الصين.