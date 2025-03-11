الرئاسة اللبنانية: تسلمنا 4 أسرى من الاحتلال وغدا سنتسلم أسيرا خامسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:24 مساءً - قالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد تسلمت 4 أسرى احتجزهم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة وسيتسلم غدا أسيرا خامسا.



وكانت قد قالت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط إن إسرائيل ستطلق سراح 5 أسرى لبنانيين.

وفي سياق آخر، قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن التصعيد الجوي والبري، والاعتداءات التي طالت كافة المناطق الجنوبية في الأيام الأخيرة، يؤكد الطبيعة العدوانية الإسرائيلية.



وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وتستمر في قضم أجزاء من الأراضي اللبنانية، لتزيد من مساحة الأرض المحتلة، دون أي تحرك من لجنة الإشراف والدول الراعية للاتفاق.



وتابع: "وقف المجتمع الدولي صامتا وكأنه يعطي غطاءً للاعتداء الإسرائيلي، وإن لم يتحرك المعنيون دوليًا بهذا الوضع، يعتبرون شركاء بما يجري، وما يصيب لبنان، حيث استمرار هذا الواقع العدواني يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ولن يتوقف الأمر عند لبنان فقط".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سرعة من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى لا تتطور الأوضاع باتجاه الاسوأ، نظرًا لأن المجريات والتطورات الحاصلة في المنطقة قد تساهم في زعزعة الاستقرار".