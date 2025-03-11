الذهبُ يرتفع مع هبوط الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2902.50 دولار.
ووصل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 940.47 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهبُ يرتفع مع هبوط الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.