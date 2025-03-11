الذهبُ يرتفع مع هبوط الدولار

الذهبُ يرتفع مع هبوط الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2902.50 دولار.

ووصل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 940.47 دولار.