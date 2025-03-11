الكويت تستنكر قطع الكهرباء عن غزة: الكف عن سياسة التجويع والحرمان التي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي كان آخرها قطع التيار الكهربائي في قطاع غزة، منتهكة بذلك ولا تزال أبسط الحقوق ومخالفةً بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت الكويت، في بيان لوزارة الخارجية، مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.