الأمانة العامة للجامعة العربية النسخة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - تنظم الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال) النسخة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار " الشباب العربي والإعلام الجديد"، وتضم الجائزة 4 فئات هي: الأعمال التلفزيونية، والأعمال الاذاعية، والصحافة، والإعلام الرقمي. وتنظم هذه الجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبرعاية دولة الكويت، بهدف إبراز النماذج الإعلامية المتميزة في العالم العربي.

وفي هذا الصدد، أكد السفير أحمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال أهمية المشاركة في هذه الدورة كونها تناقش موضوعًا يمس فئة الشباب بشكل مباشر، بعدما أضحى الإعلام الجديد أحد أهم سمات الحداثة في مجتمعاتنا العربية، حيث لم يعُد بالإمكان الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة، خاصة من فئة الشباب وهي الفئة الأكثر استخدامًاٍ لهذه الوسائل والتقنيات.

وأضاف أن مجال هذه الدورة يلقي الضوء على الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية ودعم التنمية الشاملة، والمحافظة على الهوية الوطنية والثقافية، وتعزيز روح الريادة والابتكار، فضلاً عن دورهم المؤثر في صناعة محتوى إعلامي هادف وذو مغزى في خدمة القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الإعلام قد أولى أهمية خاصة لمسألة انتشار الأخبار الزائفة والمضللة، وأن هياكل المجلس بصدد إعداد استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية من المنتظر ان يتم عرضها على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة ببغداد.

والجدير بالذكر، أن جائزة التميز الإعلامي العربي هي جائزة ذات قيمة مادية تستهدف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة المعتمدة، والمنظمات والاتحادات العربية التي تتمتع بصفة مراقب لدى المجلس المذكور، وتندرج ضمن قراره رقم (534) الصادر عن الدورة (53) التي انعقدت بالرباط بتاريخ 21/6/2023، والمتعلق بتشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب، علمًا بأن منطوق هذا القرار يحث الدول الأعضاء على مراعاة تحقيق التنوع المجتمعي في الترشيحات المقدمة للجائزة، وإشراك الشباب.

وتستمر الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال) في تلقي الترشيحات حتى تاريخ 30/4/2025، على ان يتم التقييد بالشروط الآتية: أن تكون الجهة أو المرشح عربي الجنسية، وأن تكون لغة العمل اللغة العربية، وألا يكون نال جائزة سابقة من أية جهة أخرى، وأن يكون قد تم نشره أو بثه من خلال إحدى المؤسسات الإعلامية العربية أو المواقع الالكترونية، على أن تنأى الترشيحات عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، أو اثارة الخلافات السياسية، أو الإساءة إلى أي من مكونات المجتمع أو المعتقدات السائدة، وتتوافق مع قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي طبقاً لميثاق الشرف الإعلامي العربي.