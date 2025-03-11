الرياض وكييف تتوافقان حول أهمية تحقيق سلام دائم وشامل في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - حثت السعودية وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت الرياض وكييف، في بيانٍ مشتركٍ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجدة، أبرزته وكالة الأنباء السعودية، ضرورة احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دوليًا لإنهاء التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين.

وأعرب الجانب السعودي، عن أمله في أن "تتكلل تلك الجهود بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة تماشيًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دوليًا، وبما يؤدي إلى إنهاء تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين، ووقف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وتحقيق الأمن النووي والغذائي، وحماية البيئة، ونزع الألغام من الأراضي".

وعبر الجانب الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها الرياض في هذا الشأن، معربًا عن شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها السعودية لأوكرانيا.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة، آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.

العلاقات السعودية الأوكرانية

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ونوها بأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نسبة نمو (9%) في العام 2024.

كما اتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية، وأهمية تكثيف الزيارات الرسمية، وزيارات الوفود التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وبحث الفرص المتاحة في البلدين، بما في ذلك مشاريع رؤية المملكة 2030، وبرامج إعادة إعمار أوكرانيا.

ورحب الجانبان بإعادة إنشاء (مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك) خلال العام الحالي 2025.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، بما فيها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبُنى التحتية.

ورحبا بالتواصل المستمر للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين من خلال ورش العمل، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين.

وعبر الجانبان عن تطلعهما لبحث فرص التعاون المشتركة في مجالات النفط، والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات.

ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.