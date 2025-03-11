وزير الخارجية الكويتى: قائم بالأعمال في ‎سوريا وسفير في لبنان.. قريباً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - جدد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا تأكيده قرب تسمية قائم بالأعمال بسفارة الكويت في سوريا والسفير الكويتي في لبنان نافياً تحديد أسماء معينة لشغل هذه المناصب حتى الآن.

وقال في تصريح صحافي على هامش حضوره ديوانية السفارة الاماراتية الليلة "هناك مواضيع فنية ولوجستية وأمنية يجب التأكد من توافرها حيث إننا في طور الاستعدادات". موضحاً ان الاوضاع في سوريا صعبة قليلاً حالياً متمنياً ان تستقر الاوضاع هناك بأسرع وقت.

واشار الى ان السفارة الكويتية في سوريا تعمل بكادر إداري حالياً وليس لدينا مشكلة في ذلك، حيث تغطي أعمالها سفارة الكويت في بيروت، وعن قريب ستعمل سفارتنا في دمشق.

واكد استمرار الدعم والمساعدات الكويتية لسوريا ولبنان مشيراً الى وجود خطة خليجية لتكون شاملة للمساعدات وفق احتياجاتهم التي ستزودنا بها السلطات السورية.