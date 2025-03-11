الخارجية الأمريكية: روبيو وولي العهد السعودي ناقشا إعادة الإعمار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام الولايات المتحدة الراسخ بأن أي حل للوضع في قطاع غزة يجب ألا يتضمن أي دور لحركة "حماس" الفلسطينية.

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، حيث ناقش ولي العهد السعودي مع ماركو روبيو، إعادة إعمار غزة.

وأضاف بيان للخارجية الأمريكية أن روبيو وولي العهد السعودي ناقشا ملف سوريا وسبل تعزيز حكومة مستقرة، كما بحثا ملف اليمن وتهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أنه تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وصل روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة، أمس الاثنين، قبل يوم من محادثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.