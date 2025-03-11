رئيس حكومة بنغلاديش: توسيع التعاون مع الكويت بمجالي التجارة والطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - بحث سفير دولة الكويت لدى بنغلاديش علي حماده سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والتجارة والاقتصاد خلال زيارته لرئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى بنغلاديش في بيان، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء التزامهما بتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات حيوية عدة، بالإضافة إلى التركيز على مجال الاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والعمالة.

ونقل البيان تأكيد السفير حماده استمرار دعم الكويت لجمهورية بنغلاديش الشعبية والحكومة المؤقتة في جهودهما لتحقيق التقدم والازدهار، ووقوفها إلى جانب الشعب البنغلاديشي في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته أعرب رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس عن تقديره للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

ودعا يونس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة في بنغلاديش وتحديداً خلال (قمة الاستثمار) التي ستعقد في العاصمة البنغلاديشية دكا خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل مشيراً إلى أن القمة ستشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش والحائز على جائزة نوبل للسلام 2006 متانة الشراكة الكويتية - البنغلاديشية مضيفاً أنها «مبنية على الاحترام المتبادل ونحن ملتزمون بتوسيع التعاون في مجالي التجارة والطاقة وما هو أبعد من ذلك».