وزير خارجية الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، الإثنين في باريس، مع رشيدة داني، وزيرة الثقافة الفرنسية، عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالصناعات الثقافية والإبداعية.

وشهد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات ودار "أوركسترا باريس الفلهارمونية".

وقع مذكرة التفاهم نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات ومن الجانب الفرنسي رشيدة داتي وزيرة الثقافة وأوليفييه مانتي، المدير العام لأوركسترا باريس الفلهارمونية.

كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي إلى باريس، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وفرنسا، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالتطور المستمر في مسار التعاون الثقافي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.