حماس: تعاملنا مع الوسطاء بمرونة.. وننتظر نتائج المحادثات مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 صباحاً - قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنتظر نتائج مفاوضات مصر وقطر والولايات المتحدة مع إسرائيل.

وجاء في بيان الحركة: "تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".

وأضافت: "المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار".

ومنذ 19 يناير الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، إذ شملت مرحلته الأولى، التي دامت 42 يومًا وانتهت مطلع مارس الجاري، الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم 25 أحياء و8 جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.

ولم يتفق الطرفان بعد بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك حماس بتنفيذها وترفض تمديد مرحلته الأولى.