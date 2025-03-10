رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 صباحاً - هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أنها تجسد أسمى معاني البطولة والتضحية والعطاء.

وقال اليماحي إن هذه الذكرى الخالدة تبعث دائمًا لدى العرب مشاعر الفخر والاعتزاز بالنصر، موجهًا رسالة إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي سطرت ملحمة بطولية تاريخية، قدمت من خلالها نموذجًا ملهمًا في العزيمة القوية والإرادة الوطنية والتخطيط الاستراتيجي.

وثمن تضحيات أبناء مصر البواسل من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض وصون كرامة المصريين والعرب، موضحًا أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان هذا العام تتزامن مع ذكرى يوم الشهيد المصري التي يتم إحياؤها في 9 مارس من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن تضحيات الشهداء الأبرار ممن قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية دفاعًا عن الأرض والكرامة، ستظل خالدة ورمزًا للصمود والعزة والتضحية.