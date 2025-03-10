رئيس وزراء العراق يؤكد التزام بلاده بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 09:35 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى، التزام بلاده بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.

واستعرض الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي التزام بلاده بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشجعاً الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية، كما تطرق إلى الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

من جانبه، شجَّع مستشار الأمن القومي الأمريكي، رئيس مجلس الوزراء العراقي على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق.