مصدر أمني باللاذقية: العثور على مقبرة جماعية تضم عددا من قوات الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 04:32 مساءً - أفاد مصدر أمني في محافظة اللاذقية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم عددًا من قوات الأمن العام وعناصر الشرطة قرب مدينة القرداحة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عناصر النظام السابق ارتكبت "مجزرة"، بحق القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة، وتم العثور على الجثامين ضمن مقبرة جماعية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في الساحل السوري، والتي انطلقت صباح اليوم بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه "تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم".

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية السورية، إن إدارة الأمن العام تجري عمليات تمشيط بمنطقة القدموس والقرى المحيطة بمحافظة طرطوس.