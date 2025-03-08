تركيا والأردن وسوريا والعراق يبحثون التعاون الأمني غدا في عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم السبت، إن وفودًا رفيعة المستوى من تركيا والأردن وسوريا والعراق ستجتمع في عمان غدًا الأحد، لبحث التعاون الأمني والتطورات الإقليمية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الدول الأربع ستتخذ خطوات نحو مكافحة تنظيم "داعش" على نحو مشترك في المنطقة، وإنها تهدف إلى عقد أول اجتماع بشأن هذه القضية في الأردن.

وأوضح المصدر الدبلوماسي التركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن وزراء الخارجية سيحضرون الاجتماع وكذلك وزراء الدفاع أو القادة العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع، بحسب "رويترز".

وأضاف المصدر أن المسؤولين سيبحثون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن التطورات الإقليمية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر، تحذر دول غربية وفي المنطقة من احتمال عودة تنظيم داعش.