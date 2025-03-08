استئناف الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي بعد إغلاق مؤقت لإجراء أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت استئناف الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي بعد إغلاق مؤقت لإجراء أعمال صيانة طارئة على أحد مدارج الطيران.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم إغلاق مؤقت لمطار الكويت صباح اليوم بسبب أسباب فنية طارئة متعلقة بصيانة المدرج في تمام الساعة 55ر8 صباحا مضيفا أنه تم استئناف العمل في الساعة 25ر10 صباحا.

وذكر الراجحي أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل ثلاث رحلات إلى المطارات المجاورة بالإضافة إلى تأخير أربع رحلات أخرى مبينا أنه يجري حاليا التنسيق لإعادة جدولتها لضمان وصولها إلى الكويت في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن المطار يعمل حاليا بشكل طبيعي دون أي ملاحظات مشددا على التزام الإدارة العامة للطيران المدني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين وضمان انسيابية الحركة الجوية