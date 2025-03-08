وزير الخارجية يرأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 09:30 صباحاً - ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، يوم أمس الجمعة، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحث الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه وجرى خلاله التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية وبحث سبل تعزيز الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية وحفظ سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.