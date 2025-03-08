سوريا ترحب بقرار استعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 09:30 صباحاً - رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية سوريا بعد 13 عامًا من التعليق؛ بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأضافت، في بيان لها، "بصفتنا حكومة مكوّنة من أولئك الذين عانوا ذات يوم من نظام الأسد قبل أن يصبحوا محرري وطننا، نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة، نحن على استعداد للعمل، جنبًا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا في العالم الإسلامي؛ لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وختمت الخارجية السورية البيان بالقول: "نتطلع إلى بناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السوري مكانته المستحقة بين الأمم، مسهمًا في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة".