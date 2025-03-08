تعيين عامر غالب سفيراً للولايات المتحدة لدى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 09:30 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين عمدة مدينة هامترامك التابعة لولاية ميشغن عامر غالب سفيرا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) «يسعدني أن أعلن ان عامر غالب سيتولى منصب السفير الامريكي في دولة الكويت»، مضيفا ان «غالب بصفته عمدة مدينة هامترامك عمل بجد لمساعدتنا في تأمين نصر تاريخي (خلال الانتخابات) في ميشغن».

وتابع «حصل عامر على درجة الدكتوراه من كلية الطب بجامعة روس ولا يزال يخدم مجتمعه بفخر كأحد المتخصصين في مجال الرعاية الصحية.. أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد.. تهانينا عامر».

يذكر ان عامر غالب (45 عاما) من مواليد اليمن وانتخب في عام 2021 أول عمدة عربي أميركي مسلم لمدينة هامترامك.

وكان غالب في الانتخابات الأميركية 2024 من فئة «غير الملتزمين» بالتصويت لصالح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل ان يعلن تأييده لترامب في الانتخابات ويشارك الى جانبه في تجمع حاشد في المدينة خلال السباق الانتخابي.

وعلى صعيد متصل عين ترامب سفيرا لبلاده لدى لبنان وآخر لدى المغرب خلال سلسلة من التعيينات كشف عنها مساء أمس الجمعة.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «يسعدني أن أعلن أن دوك بوتشان سيشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية».

وأضاف أن بوتشان الذي شغل منصب سفير واشنطن لدى إسبانيا خلال فترة رئاسته الأولى «سيلعب دورا محوريا في تعزيز السلام والحرية والازدهار لكلا بلدينا».

وأعلن ترامب أيضا أنه عين رجل الأعمال ميشيل عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وقال إن «ميشيل رجل أعمال بارز وخبير مالي وقائد يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية.. ليس لدي أدنى شك في أنه سيخدم بلدنا بشرف وتميز».