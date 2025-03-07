تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود في التعاملات الآسيوية صباح اليوم، لكنها تتجه نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي، بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية الطلب على المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 2900.48 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة إلى 2908.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.60 دولار للأوقية، في حين ظل البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 939.25 دولار.
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