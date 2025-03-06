طائرة إغاثية من الكويت إلى السودان تحمل 40 طنا من المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 03:31 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة إغاثية كويتية صباح اليوم الخميس متجهة إلى مطار بورتسودان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والخيام لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية لدى إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وفي إطار مساندة ودعم الكويت للشعب السوداني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأضاف أن الرحلة الحالية لإغاثة السودان تحمل على متنها الأساسيات والاحتياجات الإنسانية الماسة والعاجلة للأسر النازحة والمتضررة هناك بواقع 40 طنا من المواد الغذائية المتنوعة والخيام للمساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة.

وذكر أن دعم وإغاثة الشعب السوداني الشقيق يأتيان أيضا بهدف المساهمة في سد النقص في الغذاء والإيواء والدواء علاوة على توفير الضروريات التي تساعدهم على المعيشة وتزيد فرص بقائهم على قيد الحياة وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء.

وأعرب عن خالص الشكر لكل من وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية الكويتية وسفارة دولة الكويت لدى السودان والهلال الأحمر السوداني على إسهاماتهم في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وبين أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ساهمت في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والغذاء والخيام للنازحين السودانيين وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني للعمل على توزيعها.

وقال المغامس إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.

وشدد على أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تقديم كل ما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والنازحين بصورة خاصة مؤكدا التزام دولة الكويت وتضامنها مع الشعب السوداني الشقيق.