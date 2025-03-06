فصائل فلسطينية تدين تصريحات ترامب: إصرار على الإبادة الجماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - أدانت فصائل فلسطينية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، لسكان غزة، وقالت إنها تُظهِر تنصل أمريكا من الاتفاق الذي كانت وسيطة فيه.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيانٍ أوردته "رويترز"، إنَّ التهديدات تُظهِر أيضًا إصرار الإدارة الأمريكية على المضي كشريك في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتوعّد الرئيس الأمريكي سكّان قطاع غزة بالموت، حال عدم الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين، سواءً الأحياء أو الأموات.

وكتب "ترامب"، على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفطتم بالرهائن.. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات.. اتخذوا قرارًا ذكيًا وأطلقوا سراح الرهائن الآن، أو سيكون هناك الجحيم كثمن للدفع لاحقًا".

وطالب ترامب قادة حماس بمغادرة غزة فورًا، وإطلاق سراح المحتجزين، قائلًا: "هذا هو التحذير الأخير.. عليكم مغادرة غزة".

كما قال لقادة حماس: "فقط المرضى والملتويين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى وملتوون".

فيما أكد أنه يرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، مضيفًا: "لن يكون عضو واحد من حماس بأمان إذا لم تفعلوا ما أقول".