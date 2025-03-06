الأمم المتحدة تحذر من نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - حذَّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن تمويل الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أنَّ 4% فقط من المبلغ اللازم تم تأمينه.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريح صحفي، إنَّ حجم الاحتياجات في غزة بشكل خاص مذهل، ومن المؤسف أنَّ النقص في التمويل كذلك.

وأوضح أنَّ وضع الأمن الغذائي في غزة معرض لخطر التدهور، في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنَّ شركاء المنظمة في مجال الأمن الغذائي يقومون أيضًا بتوزيع بذور الخضراوات والأعلاف الحيوانية لدعم استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، لكنه أكد أن هذا يعتمد أيضًا على تدفق مستمر للإمدادات.

وأشار إلى أن القيود المفروضة تجعل من الصعب على المدارس استئناف الأنشطة التعليمية، نظرًا لنقص الإمدادات التعليمية في الأسواق.

وحسب المسؤول الأممي فإن بعض الطلاب تمكنوا من العودة إلى المدرسة بعد أن أخلت الأسر النازحة المباني المدرسية التي كانت تستخدم كملاجئ، إلََّا أنَّ هذه المرافق تفتقر إلى الأثاث المناسب والمياه النظيفة والمواد الأساسية، مثل الورق والأقلام.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.