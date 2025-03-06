سوريا تتسلم كمية جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - قال مسؤول حكومي سوري، لـ"رويترز"، إنَّ بلاده تسلَّمت دفعة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من المتوقع وصول المزيد من الأوراق النقدية في المستقبل، دون توضيح المبالغ.

وأكد أنَّ هذه الدفعة تهدف إلى تعزيز الإمدادات النقدية في البلاد، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها سوريا عملة مطبوعة في روسيا، إذ إن البلدين يتعاونان اقتصاديًا وعسكريًا منذ سنوات.

يأتي هذا الإعلان في وقت يمر به الاقتصاد السوري بتحديات كبيرة بسبب الحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن.