إصابة فلسطينيتين إحداهما طفلة برصاص الاحتلال في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - أُصيبت فلسطينيتان، إحداهما طفلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، في بيان أمس الأربعاء، بأن طواقم الإسعاف نقلت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، أُصيبت برصاص الاحتلال بالرأس خلال اقتحام بلدة قصرة، في وقت أُصيبت فيه شابة أيضًا برصاصة في الرأس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

يشار إلى أنَّ قوات الاحتلال تواصل عملياتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وسط انتهاكات وتهجير قسري للفلسطينيين وتدمير وإحراق للمنازل.