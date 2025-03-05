الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولارشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء تراجعا، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2922.70 دولار.

وزادت العملة الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.05 دولار.