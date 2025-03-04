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بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 8.06 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 8165.15 نقطة. بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 8.06 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 8165.15 نقطة. وتم تداول 500.8 مليون سهم عبر 18876 صفقة نقدية بقيمة 158.2 مليون دينار (نحو 487.2 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.99 نقطة بنسبة بلغت 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 7408.18 نقطة من خلال تداول 313.8 مليون سهم عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 102.18 مليون دينار (نحو 314.7 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.23 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8757.81 نقطة من خلال تداول 187 مليون سهم عبر 9091 صفقة بقيمة 56 مليون دينار (نحو 172.4 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8.88 نقطة بنسبة بلغت 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 7465.84 نقطة من خلال تداول 282.11 مليون سهم عبر 8222 صفقة نقدية بقيمة 99 مليون دينار (نحو 304.9 مليون دولار).

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