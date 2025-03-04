جوتيريش يعقد مباحثات فى القاهرة مع الرئيس اللبنانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:35 مساءً - عقد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مباحثات ثنائية اليوم في القاهرة مع الرئيس ‫اللبناني، العماد جوزيف عون، وذلك على هامش مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار ‫غزة.

‏حضر الاجتماع المفوض العام للأونروا والمنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر .