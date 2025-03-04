لبنان: إسرائيل تعيد إنشاء شريط حدودي لإقامة منطقة محتلة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:33 مساءً - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعيد إنشاء شريط حدودي جديد في الجنوب؛ ما يعني عمليًا إقامة منطقة مُحتلة جديدة على الحدود.

وذكر رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان يراقب تحركات الاحتلال في الجنوب ولن يسمح بفرض واقع جديد على الأرض، حسب وسائل إعلام لبنانية.

واستطرد "بري" بأن بلاده لن تقبل بأي محاولات لمقايضة المساعدات وإعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية.

وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط في الحقوق السيادية.

وأضاف نبيه بري أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولة فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى للتدخل في شؤون دول الجوار.

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن إسرائيل تتدخل في شؤون سوريا وتدعي حماية بعض المكونات.