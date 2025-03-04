أونروا: 260 ألف طفل من غزة يشاركون في برنامج التعلم عن بُعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:28 صباحاً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 260 ألف طفل في قطاع غزة التحقوا ببرنامج التعلم عن بُعد التابع للوكالة منذ يناير الماضي.

وذكرت "أونروا" في بيانٍ صادرٍ عنها، أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة لها استجابت لنحو 15 ألف حالة في منطقتي الوسطى وخان يونس بقطاع غزة.

وأوضحت أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الإبداع والتعبير الفني لدى الأطفال، إضافة إلى توفير بيئة داعمة، تُسهم في تحسين صحتهم النفسية خلال هذه الفترة.

وفي بيانٍ سابقٍ، أعلنت الأونروا تمكنها من تقديم 300 ألف استشارة صحية، ورعاية 19 ألف امرأة حامل أو في فترة ما بعد الولادة معرضات لمخاطر عالية، وعلاج 11 ألف مريض في عيادات الأسنان، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 5,500 شخص.