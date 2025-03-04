وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره السورى موقف بلاده الداعم لسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:31 صباحاً - التقى وزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي بنظيره السوري أسعد الشيباني على هامش الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية قبل القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين".

وتناول الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا والساحة العربية.

وأكد الصفدي موقف الأردن الداعم لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها.

كما أكد الصفدي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، محذرا من التبعات الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد ضرورة تفعيل القانون الدولي، وانسحاب إسرائيل من كل الأرض السورية.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور، من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكان الصفدي التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بتاريخ 23 ديسمبر 2024، وبحث معه تطورات الأوضاع وأكد وقوف الأردن المطلق مع سوريا وشعبها واستعداد المملكة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء السوريون لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء وطنهم بما يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وحقوقه وتطلعاته.