اليحيا يترأس وفد الكويت في «الوزاري التحضيري» للقمة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:31 صباحاً - ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس الاثنين، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته غير العادية وذلك في مقر جامعة الدول بالقاهرة.

وتناول الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء والمتعلقة ببحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية واتخاذ موقف عربي موحد اتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بالبقاء على أرضه إلى جانب مجمل ما تشهده المنطقة من تطورات تمهيدا لرفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة.