الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولار
صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، في حين أدت المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " الاميركية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2866.76 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتصل إلى 2880.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 928.54 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأوقية.
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