رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتى والممثل الأممي بالعراق بحثا سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 04:29 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الاثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد الحسان.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة في مجالات الأمن والاستقرار.

وأضافت أنه تمت مناقشة الجهود المشتركة في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وآلية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية.

ومن جانبه أعرب الدكتور الحسان عن تقديره لجهود وزارة الداخلية في دعم الأمن الإقليمي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.