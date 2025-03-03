تسجيل 30 هزة أرضية فى العراق خلال الشهر الماضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى العراق، تسجيل 30 هزة أرضية فى العراق خلال شهر فبراير الماضى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قسم الرصد الزلزالى فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وبمتابعة مديرها العام سلمان صدام البهادلي اصدر التقرير الشهرى الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالى للعراق والمناطق المجاورة لشهر شباط 2025 "، مبينة أن " التقرير تضمن العدد الكلى للهزات الأرضية المسجلة فى شبكة الرصد الزلزالى العراقية لهذا الشهر والتى بلغت (66) هزة أرضية موزعة داخل العراق والمناطق المجاورة ".