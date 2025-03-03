الكويت تدين وتستنكر بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومخالفًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لاتراعي مبادئ الانسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من ابسط حقوقهم وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم وفي شهر رمضان المبارك.