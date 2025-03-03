سفارات الكويت بالأرجنتين وكندا ونيوزيلندا احتفلت بالأعياد الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 صباحاً - احتفلت سفارات الكويت لدى الأرجنتين وكندا ونيوزيلندا بالذكرى الـ 64 للعيد الوطني والذكرى الـ 34 ليوم التحرير، بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين والشخصيات.

وبهذه المناسبة رفع سفير الكويت لدى الأرجنتين عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الكويت قيادة وحكومة وشعباً وكل من يعيش على أرضها الطيبة داعياً المولى جلّت قدرته أن يديم نعم الأمن والأمان والرفعة والازدهار على الكويت.

وشهدت احتفالية السفارة في (بوينس آيرس) حضور عدد كبير من المسؤولين الأرجنتينيين - في مقدمتهم المنسق لأعمال الوزارات (رئيس مجلس الوزراء) غيرمو فرانكوس - وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الأرجنتين ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة ورجال الأعمال.

بدورها، احتفلت سفارة الكويت لدى كندا بالأعياد الوطنية وذلك في العاصمة (أوتاوا) بحضور جمع غفير من السفراء المعتمدين والمسؤولين وكبار الشخصيات في كندا الذين أعربوا عن تمنياتهم لدولة الكويت حكومة وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

من جهتها، أقامت سفارة الكويت لدى نيوزيلندا حفل استقبال بالمناسبة في العاصمة (ويلينغتون) حيث استقبل سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا الشيخ صباح ناصر المالك الصباح ضيف الشرف لهذا الحفل ممثل الحكومة النيوزيلندية مستشار نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والقارة الأسترالية جو ماكييج.

وتقدّم السفير الشيخ صباح الناصر بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الكويت ونيوزيلندا بمختلف المجالات المهمة.