جوتيريش يدعو إلى استئناف تدفق المساعدات لقطاع غزة فورا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا والإفراج عن جميع المحتجزين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث- في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيجاد السبيل للتحرك قدمًا إلى المرحلة التالية، وشدد المتحدث الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم والإفراج عن جميع المحتجزين، من أجل منع التصعيد وتجنب وقوع عواقب مدمرة على المدنيين.

وأشار دوجاريك إلى أن آلاف الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات المنقذة للحياة دخلت إلى غزة، لتصل الإغاثة إلى كل شخص تقريبًا في القطاع، وشدد المتحدث الأممي على حتمية بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية، التي ستكون كارثية.

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من المقرر أن يحضر مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية لمناقشة إعادة إعمار غزة غداً الثلاثاء.