العراق يعلن الاكتفاء ذاتيا من الغاز السائل

العراق يعلن الاكتفاء ذاتيا من الغاز السائلأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدأ تصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية.

وقال عزت صابر إسماعيل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز في العراق، إن بلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأت تصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من 8 آلاف طن، الى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلا من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية.

وأكد، وفق بيان للوزارة "الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة بمجال صناعة الغاز السائل".. مشددا على أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز ،وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أو للمشروع الاستثماري.