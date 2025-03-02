وزيرة فلسطينية: إسرائيل تمارس ”ضغوطا اقتصادية” غير مسبوقة فى الضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 09:30 صباحاً - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد، أن إسرائيل تمارس "ضغوطا اقتصادية" غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالتوازي مع اجتياحات المستوطنين مما زاد من صعوبة الأوضاع.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية في مقابلة مع قناة ( سي جي تي إن ) الصينية الناطقة بالعربية اليوم الأحد، أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة بدأت الممارسات المتعلقة بالتضييق على الوضع الاقتصادي في الضفة من خلال حجز أموال السلطة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ، وتسريح العمال في الداخل ، موضحة أن هذه الممارسات تسببت في تضييق عمل المصانع والشركات، كما أثرت على حركة الاستيراد والتصدير.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة متفاقمة، مشيرة إلى أن أهالي القطاع بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بسبب حجم الدمار الهائل في جميع القطاعات .