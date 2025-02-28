الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعيةانخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، ليقترب من تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذلك في ظل ارتفاع الدولار الذي أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ما يعكس انخفاضا بنسبة 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2024.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية هامة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).