تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2912.94 دولار للأونصة (الأوقية). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2927.20 دولار.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة مقابل عملات رئيسة أخرى ليزداد ابتعادًا عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، إذ زادت الضبابية بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في فرض رسوم مقررة على كندا والمكسيك.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1 بالمائة إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 926.03 دولار.